Le Standard domine Virton 2-0, sans Emond, sur la touche de 3 à 6 semaines

Après avoir repris les entraînements dimanche dernier, le Standard, orphelin de Luka Elsner renvoyé à ses chères études, a clôturé sa semaine, vendredi en début d’après-midi, en dominant Virton à Sclessin, dans le premier des deux matches amicaux organisés d’ici la fin de saison, le 13 mai (le deuxième est programmé face à Roda le 29 avril). L’équipe liégeoise s’alignait au départ d’une défense à quatre, avec un axe central composé de Dussenne et Sissako, et avec le retour aux affaires de Bodart dans les buts, alors que c’est Dragus qui a débuté en pointe en raison de l’absence d’Emond, qui souffre d’une fissure au niveau du tendon rotulien et sera indisponible de trois à six semaines. Cela n’empêchera donc pas l’attaquant gaumais, qui avait l’occasion de défier ses anciennes couleurs, d’être opérationnel pour la reprise de la campagne de préparation, le 13 juin. Les autres absents : Laifis, quasiment rétabli de sa déchirure au quadriceps, Raskin, qui soigne toujours un début de pubalgie et Bokadi qui ressent des douleurs à l’adducteur droit. Quant à Carcela, dont le contrat prendra fin le 30 juin, il avait reçu l’autorisation de passer quelques jours au Maroc et de rentrer un peu plus tard.

Sous les yeux de Réginal Goreux, qui retrouvait pour la circonstance son meilleur ami Oguchi Onyewu, devenu en début de saison CEO de Virton et qui était de retour pour la première fois à Sclessin, le Standard a réussi l’essentiel en tout début de match en inscrivant deux buts rapides signés par Tapsoba et Cafaro, après un beau travail de Bastien, même si les mêmes Tapsoba et Cafaro, mais aussi Canak et Mmaee auraient pu alourdir le score alors que dans l’autre camp, l’Excelsior, aurait pu sauver l’honneur, par Electeur et Mouaddib notamment. Dans ce qui était surtout un bon galop d’entraînement, Will Still aura fait appel à 17 joueurs, étant entendu que Dewaele, qui devait commencer le match mais a été remplacé au dernier moment, à droite, par Pavlovic. Les plus jeunes, Nekadio, Dumont, Canak et Mmaee, auront eu droit à une grosse demi-heure de jeu.