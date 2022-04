Manifestation nationale: «Se chauffer, se déplacer devient un véritable casse-tête»

Ce matin, les trois grands syndicats de Belgique, FGTB, CSC et CGSLB, se sont rassemblés dans dix endroits différents en Wallonie et à Bruxelles afin de réclamer de meilleures conditions salariales et la suppression de la loi de 1996. Cette loi pointée du doigt a été instaurée pour contrôler l’évolution des salaires vis-à-vis des trois pays limitrophes à la Belgique. Le monde du patronnat s’est opposé à cette demande rétorquant une augmentation du prix de l’énergie et une masse salariale suffisamment déjà élevée.

Alors que de nombreux transports en commun ont été supprimés à Bruxelles, ils étaient 500 à s’être déplacés ce matin en face du siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) pour manifester. Cet état de siège temporaire des syndicats a été l’occasion d’entendre différents discours des délégués syndicaux. Philippe Vansnick, secrétaire fédéral de la CSC Bruxelles, a notamment rappelé la difficulté de certaines personnes à survivre financièrement face à l’augmentation du prix des produits jugés essentiels : « Pour beaucoup de travailleurs, les salaires ne permettent pas de remplir leur caddie de courses en fin de mois. Pour certains, cette fin du mois arrive bien avant le 30 du mois. La première réponse à apporter face à cette augmentation du coût de la vie est la hausse des salaires. » Il a également insisté sur la flambée des prix de l’énergie qui handicape certains travailleurs : « Remplir sa cuve à mazout pour se chauffer, payer le gaz, se déplacer en voiture est un véritable casse-tête. »