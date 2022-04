Les pains de pierre de Zhanna Kadyrova

Dans un minuscule espace le long de la lagune, entre Arsenal et Giardini, l’artiste fait entendre la voix de son pays.

A la mi-mars, à la Fondation Peyrassol, Lorenzo Fiaschi de la Galleria Continua prenait la parole au nom de Zhanna Kadyrova, artiste ukrainienne qui aurait dû y être en résidence. « Dans les conditions actuelles » expliquait-il, « Zhanna a fait le choix de rester en Ukraine et d’y poursuivre son travail ».

On est donc pris par surprise en découvrant, sur la vitrine d’un rez-de-chaussée proche de l’Arsenal, le nom de l’artiste sous un titre intrigant : Palianytsia. A l’extérieur, un drapeau ukrainien. A l’intérieur, trois fois rien. Mais ce rien est énorme. Une table couverte d’une nappe blanche sur laquelle sont posés des pains de tailles et de couleurs diverses. Au mur, de petits dessins semblant réalisés sur le vif et montrant des objets, des lieux… Dans le petit espace à l’arrière, un film documentaire d’Ivan Sautkin.