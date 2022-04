Guerre en Ukraine: comment s’organise l’aide psychologique destinée aux réfugiés ukrainiens

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et l’ouverture du centre d’enregistrement au Heysel, le 14 mars, plus de 33.000 Ukrainiens se sont enregistrés en Belgique. Parmi eux, près de 40 % sont des mineurs d’âge et 30 % ont moins de 12 ans. Des ados et enfants qui ont dû fuir leur pays, confronté à la violence d’une guerre qu’ils n’ont pu que regarder se développer devant leurs yeux. Face à ce constat (et ces chiffres), une aide et un soutien psychologiques ont été mis en place à plusieurs niveaux pour soutenir ces jeunes réfugiés récemment enregistrés.