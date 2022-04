Catherine Pauwels, psychologue clinicienne: «Il est nécessaire d’avoir une politique migratoire durable au niveau de l’aide psychologique»

Quelle aide psychologique offrir aux jeunes enfants ukrainiens réfugiés sur le territoire belge ? Parmi les initiatives belges, l’ASBL Solentra (liée à l’hôpital UZ Brussel) propose son expertise en psychiatrie transculturelle et thérapie de traumatismes. Notamment aux plus jeunes. Catherine Pauwels y est psychologue clinicienne.

Dans quelle mesure une guerre d’une telle violence est-elle concevable pour ces jeunes enfants ?

Cela dépend de l’âge de l’enfant, évidemment. Ils comprennent la guerre, mais chacun à leur manière. Quand on regarde le dessin d’un enfant, par exemple, on constate qu’ils dessinent la maison dans laquelle ils vivaient ou le jardin dans lequel ils jouaient et qu’ils ont dû quitter. Ils comprennent donc les événements, mais à leur niveau.

Ces enfants réfugiés ont-ils des besoins psychologiques différents de leurs parents ?