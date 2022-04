La campagne présidentielle prend fin ce vendredi à minuit: ce que dit la loi

Pour les candidats, la campagne s’arrêtera ce vendredi à minuit en métropole. Réunions publiques, distributions de tracts et propagande numérique des candidats seront interdits. Aucune interview ni aucun sondage ou estimation de résultat ne pourra être publié avant les résultats dimanche à 20h. En Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française où le scrutin est avancé à samedi, la campagne a pris fin localement jeudi à minuit.

En vigueur depuis 1977, la loi nº 77-808 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion précise qu’en « cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection du président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. »

Cette interdiction ne fait toutefois obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, « à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés. »

Toute infraction commise est punie d’une amende de 75.000 euros.

Et dans les pays voisins ?

La loi n’a aucun impact au-delà de la frontière française. Les médias belges ne sont donc pas tenus à la règle de l’embargo. Les impatients peuvent se rabattre dimanche 24 avril sur les informations diffusées à l’étranger et notamment sur www.lesoir.be.