Manifestation: les perturbations se poursuivent ce vendredi

Ce matin, les trois grands syndicats de Belgique, FGTB, CSC et CGSLB, se sont rassemblés dans dix endroits différents en Wallonie et à Bruxelles afin de réclamer de meilleures conditions salariales et la suppression de la loi de 1996. Cette loi pointée du doigt a été instaurée pour contrôler l’évolution des salaires vis-à-vis des trois pays limitrophes à la Belgique. Le monde du patronat s’est opposé à cette demande rétorquant une augmentation du prix de l’énergie et une masse salariale suffisamment déjà élevée.

De nombreuses lignes de transports en commun étaient impactées par ces manifestations. A 15h, seule la ligne de métro 1 roulait. Les lignes de tram 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 et 92 et les lignes de bus 12, 29, 34, 36, 46, 53, 56, 59, 65, 71, 86, 87, 88 et 95 étaient également exploitées.