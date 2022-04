Le MR bruxellois part déjà en campagne

Thierry et Emile profitent d’un rosé frais en terrasse. Le duo âgé de 59 et 75 ans occupe une des dix petites tables en bois qui bordent un comptoir à vin temporaire. Ce mercredi après-midi, c’est jour de marché au Châtelain, à Ixelles. Les habitants du coin, dont une foule d’expatriés, se fournissent en produits bio et artisanaux. Ils déambulent au soleil, profitent de l’ambiance de village. L’horloge indique 17 h 30. « Il n’y a pas encore beaucoup de monde, car il est encore tôt », observe Emile. Une dizaine de membres du MR bruxellois se rassemblent quelques mètres plus loin. Membres de la section locale ou députés régionaux, ceux-ci viennent distribuer des folders aux passants. Et se lancer dans une campagne de travail jusqu’aux scrutins régional et communal de 2024. Ce dimanche, les chefs de section des 19 communes de la capitale, ainsi que les députés, recevront du matériel de tractage flambant neuf lors d’un congrès politique.