GP d’Emilie-Romagne: Charles Leclerc le plus rapide des essais avant les qualifications

Le Monégasque a signé le meilleur chrono devant Carlos Sainz Jr et Max Verstappen.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), leader au championnat, a réalisé le meilleur temps de la 1re séance d’essais libres du Grand prix d’Émilie-Romagne, 4e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi à Imola (Italie).

En 1 min 29 sec 402/1000, il a devancé son coéquipier espagnol Carlos Sainz Jr de 877/100 et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), troisième à près de 1 seconde et demie. Suivent les deux Haas de Kevin Magnussen et Mick Schumacher.