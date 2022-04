Rallye de Croatie: Thierry Neuville conserve sa 2e place malgré une pénalité

Le leader du championnat, Kalle Rovanpera (Toyota), dominait le rallye de Croatie devant les Hyundai de Neuville et Tanak au terme d’une première boucle marquée par la pluie, le brouillard et les crevaisons.

Sous la pluie, et même dans le brouillard au cœur des deux premières spéciales de chaque boucle, le rallye de Croatie, s’apparente bien à l’enfer. Ajoutez-y une fragilité apparente des pneus Pirelli qui ont déjà occasionné de très nombreuses crevaisons (Loubet a même dû abandonner après en avoir subi trois en deux spéciales seulement), et vous avez l’affiche de cette troisième manche du championnat du monde des rallyes entamée ce vendredi matin du côté de Zagreb.

Routes dévastées

Thierry Neuville s’en était plutôt bien sorti malgré tout, au gré d’une première boucle qu’il avait la chance d’aborder en 2e position sur la route, en vertu de sa position au championnat. Et le leader actuel de la hiérarchie, Kalle Rovanpera (Toyota), en a fait tout autant en signant trois des meilleurs temps au gré des quatre premières spéciales de la journée (la quatrième revenant à son équipier Elfyn Evans, inexistant par ailleurs) : pas de doute, les premiers à passer étaient clairement avantagés par rapport aux suivants, confrontés à une route de plus en plus dévastée.