Felice Mazzù évoque son avenir à l’Union: «J’attends que la direction me fasse un signe» (vidéo)

Felice Mazzù, serez-vous encore présent au Parc Duden la saison prochaine ?

Ma seule ambition, c’est de finir le plus haut possible, d’aller le plus loin possible avec l’Union. À un moment donné, si je suis déçu du parcours et de l’arrivée, ou que le club lui-même est déçu, il peut y avoir discussion, évidemment. J’ai des opportunités, oui, mais je suis très serein par rapport à cela car je veux bien terminer la saison.

Vous avez récemment fêté vos 56 ans. Une aventure à l’étranger pourrait-elle vous séduire ?

Il y a l’ambition professionnelle d’un côté, mais il y a la famille de l’autre. Mon papa est seul et a 89 ans. Je n’ai pas envie qu’il lui arrive quelque chose et que je ne sois pas là. Ce n’est donc pas une priorité pour moi de partir à l’étranger. Je suis ouvert avec mon club et j’attends qu’il me fasse un signe. J’apprécie énormément ce club, je m’y épanouis mais j’attends un signal de sa part.