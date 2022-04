Jean-Claude Van Damme accusé d’attentat à la pudeur dans l’établissement de Carl de Moncharline

Ce soir-là, au départ, il me draguait un peu, il n’y avait rien de méchant ou de déplacé. Mais, après, je crois qu’il s’est pris quelques lignes, parce que tout le monde sait que Jean-Claude Van Damme se drogue à mort, et, en un coup, c’est devenu une autre personne. Je lui ai d’abord mis une gifle parce qu’il m’avait touché les fesses et puis, comme il s’était excusé, on est passé à autre chose. Tout se passait bien, on était à plusieurs personnes autour de la table, on rigolait jusqu’au moment où il a vraiment pété un plomb. Il a commencé à me toucher à nouveau, à me faire des demandes sexuelles », raconte anonymement une jeune femme de 33 ans à nos confrères de Sudinfo.

Les faits remonteraient au 20 août 2021, lors d’une soirée au Impérial Private Premium Bar Brussels. « A un moment donné, je suis allée aux toilettes, il (Jean-Claude Van Damme, NDLR) m’a suivie – il est entré dans la toilette derrière moi et il a fermé la porte – et, là, il m’a carrément demandé de lui faire une fellation. Il n’était plus lui-même avec l’alcool et la drogue. Je lui ai dit d’aller se faire voir, mais il a insisté, il a essayé de me déshabiller. J’ai fini par le repousser hors de la toilette (…). »