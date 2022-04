Padel: voici les 21 joueurs belges en lice au tournoi de Bruxelles

Dans deux semaines, l’épreuve bruxelloise du World Padel Tour battra son plein au cœur de la gare maritime de Tour & Taxis. Par l’intermédiaire du Belgian Padel Tour, ce sont finalement 21 joueurs et joueuses belges qui ont décroché une wild-card pour participer à la compétition, a appris « Le Soir » en se procurant la liste des paires qui disputeront les qualifications dans le club de Yannick Carrasco à Vilvorde début mai. Ainsi, Elyne Boeykens et Babette Wyckaert, Michelle Van Mol et Evelyne Dom, Sofie Oyen et Justine Pysson, Jeremy Gala et Nick Braet, Alain Sassen et Denis Mertens, Joris De Weerdt et Bram Coene, Xander De Wever et Isaac Huysveld pourront encore espérer enrichir le tableau final.

Notons que quatre autres paires avec des joueurs belges étaient déjà assurées d’intégrer le stade suivant de la compétition. En effet, Jérôme Peeters et Clément Geens avaient décroché une wild-card pour intégrer directement le tableau final masculin et joueront le mercredi à l’occasion d’une journée « belge ». Chez les hommes, l’autre paire bénéficiant d’une wild-card est celle d’Alec Witmeur et François Azzola, avait-on déjà appris début avril. Côté féminin, notre compatriote Helena Wyckaert a obtenu l’un des précieux sésames et s’associera avec l’Espagnole Monica Gomez (82e au classement du World Padel Tour). Les Belges An-Sophie Mestach et Astrid Dierckx formeront également une paire dans le tableau final.