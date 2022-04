Philippe Dubois est réélu recteur de l’UMons

La communauté de l’UMons, composée de plus de 10.000 étudiants et de quelque 1.500 membres du personnel, a désigné, lors d’un scrutin électronique qui s’est déroulé les 20 et 21 avril, les nouveaux recteur et premier vice-recteur de l’université montoise, ainsi que les représentants des différents corps, enseignant, scientifique, personnel administratif, technique et ouvrier, étudiants, au Conseil d’Administration de l’Umons.

Le professeur Philippe Dubois, seul candidat au poste de recteur, se succédera à lui-même à ce poste pour les quatre prochaines années académiques, soit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2026. Le recteur a obtenu 82,49 % des voix. Lors de sa première élection en 2018, Philippe Dubois avait recueilli 83,02 % des suffrages. Il avait alors succédé au recteur Calogero Conti.