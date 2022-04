Concerts: salles et festivals à la reconquête du public

Dites… Il reste des places pour « ze » événement : le concert des Stones au stade Roi Baudouin le 11 juillet ! Étonnant ? Dans ce cas précis, pas trop si l’on considère les tarifs prohibitifs par les temps qui courent (149 euros pour la banquette restante la moins chère), le décès du métronome Charlie Watts, le confort acoustique approximatif du lieu et même le jour choisi. Un lundi, fallait oser ! Ce manque d’enthousiasme, au regard de ces données, fait du concert de Jagger & co un cas particulier. N’empêche, ce n’est en rien une impression et des perspectives chiffrées le confirment : le retour en masse du public des concerts ne s’est pas encore produit !