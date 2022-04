Présidentielle 2022: les allers-retours français de Bart Van Loo

Bart Van Loo a épousé un peu plus la France le jour où il s’est marié avec une Bourguignonne. Mais on peut aimer sans perdre pour autant la tête.

Bart Van Loo aime la France. Parcourir son best-seller Les Téméraires, c’est faire sienne la fascination qu’exerce l’histoire de ce pays sur l’auteur flamand. Et cela, même si les ducs de Bourgogne auxquels il a consacré de longues pages représentent une manière d’anti-France, en un temps où ces seigneurs hyperkinétiques se heurtaient aux Valois pour le meilleur et le pire de leurs ambitions politiques et territoriales.