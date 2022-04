Tchernobyl: une visite du chef de l’AIEA pour «prévenir le danger d’un accident nucléaire»

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) va se rendre dans la centrale de Tchernobyl la semaine prochaine pour « intensifier les efforts visant à prévenir le danger d’un accident nucléaire », selon un communiqué diffusé vendredi.

Rafael Grossi arrivera le 26 avril, date de l’anniversaire du désastre de 1986, avec une équipe d’experts de l’instance onusienne « pour livrer des équipements vitaux » (dosimètres, combinaisons de protection, etc.) et effectuer « des contrôles radiologiques et autres ».