Deniz Undav: «On veut remporter le titre, c’est notre but!»

Si certains à l’Union peuvent encore prendre des pincettes au moment de dévoiler leurs ambitions pour les Champions Playoffs, Deniz Undav, lui, ne s’embarasse pas le moins du monde des convenances. Il veut être champion et il le clame haut et fort. « Nous voulons remporter les playoffs, c’est notre but ! Maintenant que nous sommes là, je ne vais pas vous dire qu’on veut être troisièmes. Ce ne serait pas vrai. C’est l’objectif unique et principal. » Voilà la couleur annoncée par un joueur au mental à toutes épreuves. Un joueur dont le mot « doute » ne fait pas partie du vocabulaire. « En juillet avant la saison, j’avais dit à Felice Mazzù qu’on jouerait le top. Peut-être pas spécialement la première place mais j’avais dit qu’on serait en Champions Playoffs. Nous y voilà ! »