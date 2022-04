Macron: des gilets jaunes au covid et à l’Ukraine, un quinquennat de tensions

Ce 7 mai 2017, Emmanuel Macron s’avance d’un pas lent dans la cour du Louvre. La Neuvième de Beethoven résonne. Le moment se veut historique pour la France mais aussi pour l’Europe. « Je ferai tout pour qu’il n’y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes », promet ce jeune président qui n’a pas quarante ans. Tout, alors, lui paraît possible. Deux ans et demi plus tôt, personne ne le connaissait. Il n’a jamais été élu. François Hollande, bien naïf, ne l’a pas vu venir. Et voilà qu’il fait main basse sur l’Elysée. Qu’il balaye Marine Le Pen avec 66 % des voix.