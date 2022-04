Avec l’inflation, les boulangers mangent leur pain noir

Ils font partie du décor de nos villes et de nos villages. Mais pour combien de temps encore ? C’est la question que se pose sérieusement la Fédération francophone de la boulangerie-pâtisserie, dans le contexte actuel d’inflation des matières premières et des produits énergétiques. « N’est-on pas au début de fermetures en série pour notre secteur artisanal ? », se demande Albert Denoncin, président de la fédération, pointant la pression importante que subissent ses membres sur leurs coûts de production. La farine et le beurre ne cessent de se renchérir. Et faire chauffer son four entraîne des coûts doublés, voire triplés.