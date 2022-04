Proche-Orient: à Jérusalem, Israël peine à garder le contrôle de la situation

Les heurts qui se répètent et qui croissent dans la vieille ville nourrissent les risques d’escalade sur fond de rivalité nationaliste et religieuse.

Les incidents se multiplient ces derniers jours sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem, troisième lieu saint musulman, qui est aussi le mont du Temple, le cœur même de la religion juive. Les visites de Juifs pieux mais aussi extrémistes se sont intensifiées sur l’esplanade depuis quelques mois et, à l’occasion du Ramadan, des heurts entre des jeunes Palestiniens armés de pierres et la police israélienne se sont produits ces derniers jours, faisant plus de deux cents blessés.

Les images vidéo de policiers israéliens pourchassant et frappant des Palestiniens d’apparence paisibles, un vieillard, des enfants, un photographe, mais aussi tirant des grenades lacrymogènes à l’intérieur même de la mosquée Al-Aqsa, ont provoqué une vive émotion dans le monde arabe, poussant certaines capitales pourtant en paix avec Israël, comme Amman (Jordanie) ou Abou Dhabi (Émirats arabes unis) à émettre de cinglantes protestations.