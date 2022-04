Kurt Zouma devant les tribunaux le mois prochain pour les maltraitances sur son chat

Le défenseur de West Ham United Kurt Zouma doit comparaître le mois prochain devant le tribunal après avoir été accusé de cruauté envers les animaux par la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), l’agence britannique de protection des animaux.

Le Français avait été dans l’œil du cyclone début février après être apparu dans une vidéo où il maltraitait son propre chat. Sur les images, on pouvait voir Zouma poursuivre son chat, lui donner des coups de pied, lui lancer une chaussure et lui taper sur le museau alors qu’il était dans les bras d’un enfant.