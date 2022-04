Présidentielle 2022 – Bernard Sananès (sondeur): «Deux France des fins de mois qui se font face»

Bernard Sananès est le président de l’institut Elabe. Les sondages de second tour ne se sont jamais trompés, dit-il, mais il reste prudent sur l’issue dimanche. Les rejets n’ont jamais atteint un tel paroxysme.

Entre les deux tours, l’écart s’est creusé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au profit du président sortant. Les jeux sont-ils faits ?

L’écart s’est effectivement élargi, Emmanuel Macron est plus nettement favori qu’il ne l’était avant le premier tour. Nous étions dans nos sondages Elabe à 52 % contre 48 % au soir du premier tour et nous étions en milieu de semaine à 54,5 % contre 45,5 %. Mais non, l’issue n’est pas écrite.