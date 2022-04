Présidentielle 2022: Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron de diffuser des «fake news» par sms

Par Rédaction et AFP

Ligne d’arrivée en vue à minuit : dans les ultimes heures de la campagne, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont engagés dans un sprint final pour mobiliser les Français, à deux jours du second tour de la présidentielle.

La candidate du Rassemblement national a d’ailleurs saisi la Commission nationale de contrôle de campagne (CNCCEP). Elle accuse le président sortant d’avoir relayé des « fake news » sur son programme par sms. Sur Twitter, elle explique : « Emmanuel Macron a diffusé un sms relayant des fake news sur mon projet. Je respecterai l’accord de Paris et combattrai le charbon, dont Emmanuel Macron a augmenté l’utilisation. Cette tromperie est de nature à altérer la sincérité du scrutin, la CNCCEP est saisie ».

Dans le sms en question, Emmanuel Macron présentait le second tour comme un référendum pour ou contre l’écologie. « Dimanche est un référendum pour ou contre l’écologie. Soit Le Pen : démantèlement des éoliennes, retour du charbon, fin de l'Accord de Paris. Soit Macron qui a réduit de 12 % les gaz à effet de serre et propose + de solaire, d’éoliennes et de bio. Votons Macron ! »