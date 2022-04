Affaire Sanda Dia: au procès des «Reuzegommers», les premiers remords des organisateurs du baptême mortel

Un procès retentissant et particulièrement attendu s’ouvrait ce vendredi à Hasselt, à savoir celui de 18 membres du cercle Reuzegom, poursuivis pour leur responsabilité présumée dans la mort de Sanda Dia, jeune étudiant de 20 ans dont la vie s’est arrêtée en décembre 2018 à l’issue d’un baptême. Après une première nuit d’épreuves à Leuven, il avait été emmené près d’Anvers avec deux autres « bleus » et forcé de s’asseoir à l’intérieur d’un trou glacial qu’il avait lui-même dû creuser dans la terre. Sur place il avait notamment été forcé d’ingérer une quantité importante de sauce de poisson. Malgré sa perte de connaissance, il avait fallu plus d’une heure et demie pour qu’il ne soit envoyé à l’hôpital, où les médecins ont dû constater que sa température corporelle était déjà descendue à 27 degrés. Il est décédé deux jours plus tard.