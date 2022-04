Padel: le programme du tournoi de Bruxelles dévoilé

La première journée sera essentiellement belge avec au moins 4 matchs ayant des joueurs locaux à l’affiche grâce à l’attribution de wild-cards. Les paires Jérôme Peeters - Clément Geens et Alec Witmeur - François Azzola défendront ainsi nos couleurs dans le tableau final masculin. Côté féminin, la Belge Helena Wyckaert a obtenu l’un des précieux sésames et s’associera avec l’Espagnole Monica Gomez (82e au classement du World Padel Tour). Les Belges An-Sophie Mestach et Astrid Dierckx formeront également une paire dans le tableau final. D’autres Belges pourraient compléter le tableau final à l’issue des qualification disputées du 1er au 3 mai au sein du club de padel de Yannick Carrasco à Vilvorde.

Ensuite, le jeudi sera consacré aux huitièmes de finale. Tous les quarts de finale seront disputés sur le site de de Tour et Taxis le vendredi 6 mai, tandis que les demi-finales auront lieu le samedi 7 mai et les finales le dimanche 8 mai. Les journées sont toujours divisées en deux sessions (journée et soirée), sauf le dimanche. Des tickets sont encore disponibles pour tous les jours avec des actions spéciales afin d’attirer un plus large public que les aficionados.