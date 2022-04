La présidentielle en images, J-2: Macron prend un bain de foule pour le dernier jour de campagne

Ultimes bains de foule et discours du nord au sud de la France : Marine Le Pen et Emmanuel Macron achèvent vendredi tambour battant une campagne où chacun s’efforce de mobiliser et convaincre, à deux jours du second tour de la présidentielle.

Donné vainqueur dimanche soir par les sondages, le président sortant a choisi le sud-ouest de la France comme point final d’une campagne présidentielle entamée sur le tard à cause de la guerre en Ukraine.