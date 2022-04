Les parents de Gilbert avant sa dernière «Doyenne»: «Ne plus voir Phil en course va nous manquer»

Anita et Jeannot, les parents de Philippe Gilbert s’expriment rarement car ils détestent les mondanités et les interviews. Acteurs majeurs de l’essor du cyclisme dans le village de Remouchamps, ils ont pourtant accepté exceptionnellement d’entrer un petit peu dans la lumière.

Nichée sur les hauteurs de Remouchamps, la maison familiale des Gilbert respire la sérénité et le bien-être. La seule animation légèrement bruyante venait de la route, jeudi, où les équipes effectuaient la reconnaissance du parcours de Liège-Bastogne-Liège, sous les yeux attentifs de Jeannot et d’Anita, les parents de Philippe. Qui assisteront, non sans un pincement au cœur, à la dernière « Doyenne » de celui qui a mis Remouchamps au centre du monde pendant 20 ans.

Anticipez-vous l’émotion qui sera la vôtre dimanche ?