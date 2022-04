Igor De Camargo: deux finales pour boucler sa carrière

Deux finales. Le premier acte des barrages de Division 1A est fixé à ce samedi soir. Le second se déroulera une semaine plus tard, le 30 avril, au Pairay. Deux rendez-vous qui seront surveillés par le VAR afin de réduire au maximum la marge d’erreur. Le RWDM entend renouer avec sa glorieuse histoire en retrouvant l’élite, le RFC Seraing veut ardemment s’y maintenir. Les joueurs molenbeekois auront l’avantage de se produire à domicile, dan un stade Machtens comble. Ils sont motivés comme jamais et en pleine confiance suite à un championnat de D1B parfaitement négocié qui les a vus décrocher la 2e place finale. Mardi, ils ont mis le cap sur Tubize pour y effectuer un mini-stage de préparation de cinq jours. La chance d’atteindre la D1A est énorme et ils entendent la saisir.