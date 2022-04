Présidentielle 2022: Marine Le Pen, cinq ans de dédiabolisation à bas bruit

Dimanche 7 mai 2017, 22h15. Au Chalet du Lac, dans le XIIe arrondissement de Paris, près du bois de Vincennes, l’ambiance n’est pas morose. Marine Le Pen, perdante de l’élection présidentielle se déhanche sur la piste de danse sur du Jean-Jacques Goldman. Les images tournent sur les chaînes d’info en continu. « Marine Le Pen qui n’a pas gagné… ce qui ne l’a pas empêché de danser », commente le journaliste de CNews, sourire en coin. C’était il y a cinq ans : le Rassemblement national s’appelait encore le Front national et la dédiabolisation de sa présidente était déjà en ordre de marche. En parallèle à la sauterie frontiste à Vincennes, Emmanuel Macron, fraîchement élu, prend la parole sur l’esplanade du Louvre. « Je veux avoir un mot pour ceux qui ont voté pour Marine Le Pen. Je ferai tout pour qu’ils n’aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes ». Cinq ans plus tard, le duel est pourtant le même.