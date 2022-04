«Romans éternels»: les livres cultes qui ont révolutionné l’univers féminin

Cette collection s’appelle « Romans éternels » et annonce : « La meilleure sélection des romans cultes qui ont révolutionné l’univers féminin ». Et l’on ne peut qu’applaudir en égrenant les œuvres. Celles qu’on a dites plus haut, plus Les quatre filles du Docteur March, Les hauts de Hurlevent, Loin de la foule déchaînée, La lettre écarlate, Le temps de l’innocence, Agnes Grey, Les Bostoniennes, La foire aux vanités, Les liaisons dangereuses, etc. Et en parcourant les noms des écrivains et écrivaines : Jane Austen, les trois sœurs Brontë, Edith Wharton, Louisa May Alcott, Kate Chopin, George Sand, Anthony Trollope, Gustave Flaubert, Léon Tolstoï, Daniel Defoe, Thomas Hardy, Henry James, Thackeray, Dumas fils, Nathaniel Hawthorne, George Eliott, Leon Tolstoï…