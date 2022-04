Didier Eribon sur la présidentielle 2022: «Nous voilà à nouveau devant ce choix tout à fait impossible»

R etour à Reims est un livre culte qui expliquait en 2009 de façon lumineuse pourquoi les électeurs des classes populaires du Parti communiste et du Parti socialiste étaient passés à l’extrême droite et votaient dorénavant FN. Treize ans plus tard, l’analyse n’a perdu aucune ride, et son auteur, le philosophe et intellectuel de renom Didier Eribon s’est lui radicalisé au vu de l’évolution politique française. Il décode pour nous la détestation perceptible d’Emmanuel Macron et le ressort des votes absentionnistes et mélenchonnistes.

Quel est votre état d’esprit avant le deuxième tour ? Inquiet ? En colère ?