SC Charleroi: encore des tickets pour aller à Malines ce samedi matin au Mambourg

Après avoir dans un premier temps critiqué la politique de prix du Sporting pour les abonnements aux Europe Playoffs, les supporters veulent désormais montrer qu’ils ont apprécié le geste de la direction, qui a mis en œuvre une série de mesures visant à réduire l’impact financier des Playoffs, notamment pour les jeunes et les gens faisant le déplacement à Malines, où mille places sont allouées aux Carolos. Trouveront-elles toutes un preneur ? Ce n’était pas encore le cas ce vendredi alors qu’un peu plus de six cents places avaient déjà été vendues aux environs de midi. Toutefois, alors que la file à la billetterie était une nouvelle fois assez longue dans l’après-midi, les Ultras carolos invitaient les fans à acheter leur billet pour Malines avant de se rendre sur place avec le risque que tout ait été vendu au préalable.

Il sera d’ailleurs encore possible d’acheter son sésame pour aller se rendre derrière les casernes ce samedi matin au Mambourg de 10h30 à 14h30. Si ce n’est pas fait, la billetterie sera ouverte à Malines à partir de 19h, sous réserve qu’il reste des places invendues.