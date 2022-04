La revue de l’actu de Michel Lecomte: «L’Union, un beau roman et une touche verte»

L’Union Saint-Gilloise championne, c’est la petite musique du printemps pour les amateurs de foot « neutres ». Pas seulement. J’en ai croisé beaucoup qui disent que ce serait un fameux bol d’air pour un foot belge empêtré dans les affaires. Pour emballer et enflammer les foules à ce point, il faut une très belle histoire. Celle de l’Union comporte tous les ingrédients d’un scénario réussi. Prenez un club de légende qui, après des décennies, renaît de ses cendres. Soufflez sur les braises du souvenir… Ajoutez-y un stade à l’ancienne, construit en 1926, dont la façade est classée (!) dans un environnement un peu romantique. Bien sûr, la butte est devenue un peu « bobo », the place to be, mais les supporters viennent de toutes les classes sociales dans une ambiance qui reste bon enfant.