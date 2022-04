Rossel et DPG se partagent les commerciaux de la régie publicitaire de RTL

Les nouveaux actionnaires de RTL Belgium, les groupes médias Rossel (Le Soir, Sudinfo…) et DPG (VTM, Het Laatste Nieuws…), ont commencé à mettre en œuvre leur plan de transformation et les synergies. Et comme on pouvait le prévoir, ils ont décidé de s’attaquer en premier lieu au chantier publicitaire. Un conseil d’entreprise extraordinaire a eu lieu ce vendredi chez RTL au cours duquel Rossel et DPG ont dévoilé leurs intentions.

Pas question de créer une régie publicitaire unique aux trois groupes comme certains le pensaient. Selon nos informations, il a été annoncé aux syndicats qu’IP, la régie publicitaire de RTL, allait cesser d’être une structure commerciale. Les commerciaux qui y travaillent vont être transférés auprès des régies de Rossel et de DPG. Une vingtaine de commerciaux spécialisés dans la vente de publicités régionales et digitales iront travailler pour Rossel tandis qu’une quarantaine d’autres, spécialisés dans la publicité nationale, rejoindront DPG.