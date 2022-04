Sabine Laruelle sur le débat Bouchez-Vlaams Belang: «Rompre le cordon sanitaire comme cela ne peut se faire»

L’ex-ministre aujourd’hui députée wallonne se dit « très mal à l’aise » après la participation jeudi soir de son président à un débat avec le Vlaams Belang. « En tant que démocrate, cela me gêne. »

Ex-ministre fédérale, députée wallonne, Sabine Laruelle est de celles et ceux qui osent affirmer leur position au sein du MR, même quand cela ne plaît pas à tout le monde. Ou à la présidence. C’est le cas après la participation, jeudi soir, de Georges-Louis Bouchez à un débat à la VRT avec le président du parti d’extrême droite Vlaams Belang. « Je ne partage pas ce qui s’est passé », nous confie-t-elle. « En tant que démocrate, cela me gêne. A titre personnel, je suis très mal à l’aise car l’ensemble du parti est mis en question. Et ce, dans une époque interpellante, avec la guerre en Ukraine… Cela demande à tout le moins une explication. »

Voilà qui est dit.