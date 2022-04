Cette année, la Doyenne cherche son favori

En ouvrant le second volet du diptyque ardennais, on découvre un tableau aux couleurs chatoyantes mais aux motifs flous. À travers sa propre lorgnette, chaque amateur de cyclisme y discernera les formes et les visages qu’il espère retrouver ce dimanche, le long d’un parcours (de 257 kilomètres et un chouïa) joliment redessiné depuis le retour, longtemps espéré, de l’arrivée dans la cité. Ardente, la bataille le sera au gré des dix ascensions officiellement répertoriées (la trilogie Wanne/Stockeu/Haute-Levée, La Redoute puis La Roche aux Faucons comme principaux carrefours stratégiques), parfois plus encore entre les côtes qui ont hérissé l’histoire de la doyenne des classiques. Liège-Bastogne-Liège, que l’on soit puncheur ou grimpeur, c’est avant tout un combat contre soi-même, plus de six heures d’efforts pour que le fil d’usure ne se rompe pas.