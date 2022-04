À la doyenne, Remco Evenepoel débarque en terrain pas si inconnu que ça

Remco Evenepoel va disputer sa première Doyenne ce dimanche. Pas certain, pour autant, que ce premier dossard soit foncièrement une découverte sous tous ses aspects pour le Belge tant il connaît les joyeusetés ardennaises. « Mon terrain de jeu », comme il aime commenter cette région où il enquille les entraînements, multiplie les ascensions et maîtrise tous les délices du coin. « De très bonnes tartes au riz », sourit-il, ce vendredi, lorsqu’il évoque son attachement à cette vaste terre ardennaise, ce terrain pour durs au mal tracé dans les pourcentages jouettes qui ne peuvent que convenir à ses qualités, titiller ses volontés les plus folles. « J’adore rouler ici, dans cette région que j’aime beaucoup. Il y a tellement de belles montées, de belles vues aussi », poursuit celui qui, dimanche dernier alors que le peloton suait dans la poussière de Roubaix, a avalé les cent cinquante derniers kilomètres de Liège-Bastogne-Liège à l’entraînement.