Podcast - À quoi ont ressemblé les cinq dernières années d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen ?

Par Pierre Fagnart Publié le 23/04/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Dimanche soir, il n’y en aura plus qu’un pour présider aux destinées de la France pour cinq ans. À quelques heures de la fin du scrutin, on s’est posé pour regarder dans le rétro et se demander à quoi ont ressemblé les cinq dernières années des deux finalistes de la présidentielle. Joëlle Meskens, envoyée permanente à Paris et Marine Buisson, cheffe adjointe du service monde ont travaillé sur la question.

