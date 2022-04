Dans la roue de Philippe Gilbert: «Vingt ans de passion avec mes supporters»

C’est peu de le dire que Liège-Bastogne-Liège sera pour moi l’occasion de traverser notre belle Ardenne en course. J’ai une histoire particulière avec cette épreuve unique, longue et usante. D’abord en tant que fan et supporter de cyclisme, puisque la course passait dans mon village. Et ensuite, quel privilège, en qualité de coureur.

Lors de ma première participation en 2003, j’avais déjà eu un soutien incroyable du public, un soutien qui n’a fait qu’augmenter au fil des années pour trouver son apogée en 2011 lors de ma victoire. C’était magique ! J’ai été littéralement porté par la foule lors de cette victoire, certes un peu annoncée mais qui restera l’une des plus belles de ma carrière !