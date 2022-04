Le Luxembourg en route pour une mobilité multimodale à l’horizon 2035

Pistes cyclables, réseau accru de tram dans la capitale et de transports en commun partout, covoiturage, le Grand-Duché a développé un plan national de mobilité qui se veut anticipatif pour 2035. Et réadaptable selon la croissance démographique.

Au Grand-Duché de Luxembourg, la mobilité est un problème ou un enjeu, c’est selon, national. Et le gouvernement en place prend depuis des années cette problématique à bras-le-corps, car c’est tout le pays qui risquerait d’être asphyxié. Un pays qui a, en première mondiale à cette échelle, décidé voici deux ans de rendre la mobilité en transports en commun gratuite. Entièrement gratuite, que ce soit en bus, en tram ou en train.

C’était juste avant le premier confinement et le départ de deux années de télétravail qui reste encore partiel pour les milliers de frontaliers qui passaient et passent chaque jour la frontière. Cela engendre des embouteillages incroyables qui finissent par en faire abdiquer un certain nombre. Si Arlon-Luxembourg se parcourt en 30 minutes en temps normal, il faut tripler ce temps aux heures de pointe…