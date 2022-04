Natation: un Henveaux peut en cacher deux autres

Après avoir « sorti » pendant plus de trente ans une belle brochette de champions de son vivier de Crisnée, de Jean-Marie et Isabelle Arnould à Yoris Grandjean, en passant par Sandra Cam et Sarah Wégria, on pensait qu’André Henveaux aurait envie de prendre, à 74 ans, une retraite d’entraîneur bien méritée. Mais le Liégeois est bien loin d’être rangé des plots et des lignes d’eau. Normal, parmi ses poulains actuels figurent désormais son fils Lucas et sa fille Camille, respectivement 21 et 16 ans.