Les carnets intimes d’une meurtrière

Bella Mackie est une nouvelle venue dans le polar. Pourtant, si on en croit sa bio, elle se passionne pour les histoires criminelles depuis l’enfance. Adulte, elle est devenue journaliste pour The Guardian et collabore à Vogue et Vice. Son premier livre n’avait pas grand-chose en commun avec la littérature policière puisqu’elle y expliquait comment la course à pied avait changé sa vie.

Autant dire qu’on ouvre son roman avec quelques préjugés d’autant que la manière dont il est vendu semble vouloir l’enfermer dans un personnage du genre rédactrice/influenceuse pour magazine féminin sur papier glacé.

Pourtant, on plonge rapidement dans ce récit où Grace, jeune anglaise de vingt-huit ans, raconte son parcours tandis qu’elle croupit en prison dans l’attente de son procès pour meurtre. Des meurtres, elle en a commis. Et bien plus qu’un. Par contre, celui dont on l’accuse, elle n’y est vraiment pour rien. Ironie du destin.