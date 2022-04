L’agenda des Livres du Soir

C’est la Fête du livre, la Sant Jordi, ce samedi 23. Alors, dans les librairies indépendantes, vous recevez un livre, On en garde 10 pour la littérature !, dans lequel 50 célèbres auteurs et autrices françaises présentent les 10 livres qui ont marqué leur vie. C’est très beau et ça ouvre plein de portes à l’aventure.

C’est aussi la journée de Tout le monde lit ! et de son action #Partage ton livre. Donnez un livre, partagez votre livre, lisez des livres.

Pierre Alexis dédicace Le règlobus (La partie) le samedi 23 avril de 15 à 16 h 30 chez Tropismes à Bruxelles. Le lendemain, de 15 à 17 h, même lieu, Christophe Gillet et Jean-Luc Englebert proposent Marcel de Bruxelles (ABC Melody).

Gilles Paris présente Le bal des cendres (Plon) le lundi 25 à 18 h à l’UOPC, à Auderghem.