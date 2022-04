Rallye de Croatie: Neuville, pénalisé, passe de la 2e à la 4e place

Le rallye de Croatie vient de reprendre. Mais avant même de s’élancer à l’assaut des 8 spéciales (117 km chronométrés) du jour, Thierry Neuville a appris qu’il était passé de la 2e à la 4e place provisoire.

En cause : une pénalité d’une minute pleine encaissée pour avoir dépassé à plusieurs reprises les limitations de vitesse sur le parcours routier, vendredi midi, entre l’arrivée de la 4e spéciale, et le parc de service de Zagreb. Souvenez-vous : confronté à des soucis d’alternateur, notre compatriote avait dû réparer sur le routier, suite à quoi il avait essayé de rattraper le temps perdu. Au contraire, sa course folle s’était achevée par une séance de poussette de la voiture en compagnie de son équipier Martijn Wydaeghe. L’équipage avait écopé malgré tout de 40 secondes de pénalité pour avoir pointé en retard. Cela ne l’avait toutefois pas empêché de finir la journée en 2e position.