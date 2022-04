Je ne suis pas un oiseau et aucun filet ne me prend au piège. Je suis un être libre avec une volonté indépendante. » Charlotte Brontë, dans Jane Eyre, publié en 1847. « Je suis heureuse comme je suis et j’aime trop ma liberté pour y renoncer pour quelque homme que ce soit. » Louisa May Alcott dans Les quatre filles du Docteur March, paru en 1868.

Le combat des femmes pour leur liberté ne date pas d’hier, mais bien d’avant-hier. La preuve par ces deux romans. Où Jane Eyre et Jo March, les héroïnes, sont des figures de féministes avant l’heure. Parce qu’elles incarnent la liberté d’être elles-mêmes et revendiquent un rôle dans la société. Elles sont d’avant-hier, mais toujours d’aujourd’hui. Et elles ne sont pas les seules. On retrouve d’autres héroïnes comme elles dans les 73 autres romans (de Jane Austen, Emily Brontë, George Sand, Léon Tolstoï, Daniel Defoe, Nathaniel Hawthorne, etc.) de la collection publiée par Le Soir. Impressionnant.