Peter Geye, Laura Kasischke... Les poches des Livres du Soir

L’homme de l’hiver ***

Peter Geye

Gunflint, Minnesota. En plein hiver, le vieil Harry Eide a fugué dans la nature sauvage. Sa mémoire est défaillante, on ne le retrouvera plus, son fils Gus vient annoncer la triste nouvelle à la compagne de son père, Berit. Les récits du fils et de la compagne font revivre le disparu, ils éclairent petit à petit une autre fugue tragique survenue trente ans plus tôt, dans cette même nature impitoyable et superbe. Chacun détient des morceaux de mémoire et d’amnésie volontaire, c’est là dans ce dégel du souvenir que se cache un thriller. L’amour de Berit, la compagne, traverse tout le livre et rend cet hiver incandescent.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Rabinovitch, Rivages, 384 p., 9,2 €

Un oiseau blanc dans le blizzard ***