Les âmes solitaires et égarées de Michel Lambert

En neuf nouvelles, « Le ciel me regardait » nous plonge dans l’intimité d’hommes fragiles et désemparés. Ils surgissent puis s’en vont. Et c’est le lecteur qui a un poids

Ses nouvelles sont un peu comme lui-même. Jamais tonitruantes, démonstratives, ostentatoires, définitives. Michel Lambert est comme ça. Discret, sensible, nostalgique d’un monde qui a été ou qui aurait pu être, scrutant l’univers et les gens d’un regard aigu mais jamais sévère et toujours avec un éclair d’ironie ou d’amusement. Il nous donne sans cesse l’impression que tout ce qui embrasse sa vision pourrait faire l’objet d’un texte, roman ou nouvelles, plutôt nouvelles, c’est l’art où il excelle. Ou du moins en être un élément, une pièce de décor, un personnage. C’est comme ça qu’il doit composer ses histoires, en examinant ses contemporains et en mélangeant leurs attitudes avec ses propres souvenirs, ses expériences, son passé.