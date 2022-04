Line Papin: «Etre avant d’avoir, surtout avant d’avoir un être»

Line a 24 ans. Elle est enceinte. De jumeaux. Son corps se transforme, elle est heureuse alors que, dehors, la pandémie fait rage. Mais les fœtus n’ont pas tenu. Fausse couche. Désarroi, tristesse.

Line a 25 ans. Elle est à nouveau enceinte. Mais la joie de la première fois s’est changée en détresse, en angoisse. Elle se sent incapable de donner la vie. Line avorte.

Line Papin raconte cette histoire, son histoire, dans un livre sobre, mais émouvant et juste. Parce qu’on y découvre la fragilité de la vie et le silence qui entoure les aléas de la vie des femmes, l’importance qu’a cet acte de donner la vie, le besoin d’être en état, physique et psychologique, de la donner. C’est écrit sans pathos, sans plainte. De l’autofiction puissante qui ne se contente pas de se mettre en scène. Et qui pose la question essentielle : pourquoi le corps des femmes ne leur appartient que si peu ?