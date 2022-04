Smith, Treese, Dupont-Monod... Les Livres du Soir en bref

Par P. My, J.-C. V. et Da.Cv.

Printemps ***

Ali Smith

Brittany n’en peut plus des règles imposées aux migrants, alors qu’elle est censée les faire respecter au centre de rétention où elle travaille. Le passage d’une fillette délurée, venue de nulle part et en route vers on ne sait où, lui offre une belle rencontre avec un réalisateur en fin de parcours. Trois personnages en quête de rédemption dans un monde privé de dimension humaine.

Traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, Grasset, 352 p., 23 €, ebook 15,99 €

Comment je suis devenue Duchess Goldblatt **

Anonyme